SPORT "Ho insegnato al cuore a vedere". Daniele Cassioli, fenomeno paralimpico dello sci nautico, si racconta "Nelle avversità è la qualità delle nostre soluzioni a fare la differenza"

Nell'acqua si sente libero e non ha permesso al buio di soffocare le sue ambizioni. Daniele Cassioli è cieco dalla nascita ed ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani. È considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. È stata proprio la cecità a spingerlo verso questa disciplina. Ai giovani insegna che lo sport è fatica e impegno e che il talento senza rispetto, senza capacità di essere uomini squadra, non basta. "E' importante che a tutti i ragazzi sia data la possibilità di fare sport. Per me è stata luce e vita". Nei suoi due libri “Il vento contro” ed “Insegna il cuore a vedere”, spiega che è la qualità delle nostre soluzioni a fare la differenza.

Nel video l'intervista a Daniele Cassioli, campione paralimpico

