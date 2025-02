CRONACA Hotel a Rimini nel mirino della Polizia: titolare denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e spaccio di droga Controlli della Polizia Locale portano alla scoperta di ospiti irregolari e sostanze stupefacenti in una struttura ricettiva della zona sud

La Polizia Locale di Rimini ha denunciato il titolare di un hotel nella zona sud per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e del consumo e spaccio di stupefacenti. Durante un controllo, effettuato la scorsa settimana dalle squadre amministrativa e giudiziaria, sono state trovate tre persone non registrate, tra cui due prive di permesso di soggiorno e una minorenne, successivamente riaffidata ai genitori.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno sequestrato 11 dosi di hashish e cocaina e un bilancino di precisione, rinvenuti in alcune aree comuni dell’hotel. Oltre alle denunce per violazioni delle normative sugli alloggiati e sull’immigrazione, sono state contestate al titolare anche irregolarità amministrative legate alla gestione della struttura. Ulteriori accertamenti sono in corso per valutare eventuali provvedimenti da parte degli uffici comunali.

