ASSISTENZA Hotel anticoronavirus: a Cattolica prosegue l'attività del Royal È stato il primo hotel 'riconvertito'

La notizia della sua apertura fece il giro d'Italia. L'Hotel Royal di Cattolica è stato infatti il primo ad ospitare i pazienti affetti da Coronavirus. Gestito dalla Papa Giovanni XXIII. Il modello è sperimentale e la struttura riconvertita dal 21 marzo in una sorta di ospedale da campo anti coronavirus accoglie i pazienti in via di guarigione, malati che non possono stare nello loro case, persone in isolamento. 48 posti, tra camere e appartamenti, La parte sanitaria viene seguita dalla Asl, mentre la Comunità fa accoglienza e assistenza. Uno staff di dieci persone si occupa di portare i pasti e quanto richiesto, lo lascia in un mobiletto fuori dalla camera e poi avvisa al telefono. Una sorta di «servizio in camera». Un modello che sta facendo scuola in italia, anche se non dappertutto c'è la possibilità della vista mare, che mitiga la solitudine dell'isolamento.

Nel video l'intervista a Giampiero Cofano, segretario APG23



