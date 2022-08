BOLLETTE IMPAZZITE Hotel Rimini, ipotesi aria condizionata a pagamento

"Stiamo pensando di mettere l'aria condizionata a pagamento dal prossimo anno: qualche euro al giorno per chi la vuole così da coprire quello che è il costo per noi". Potrebbe essere questo uno degli effetti concreti del caro-energia sulla riviera di Rimini: a dirlo, al Corriere di Romagna, la famiglia Pazzini, titolare degli hotel Gioia e Confort. "Nel mese di luglio - dicono gli albergatori -abbiamo pagato 18mila euro di bollette luce e gas, quasi il triplo del 2021. Siamo davvero al limite dell'assurdo. L'estate è stata caldissima e abbiamo tenuto l'aria condizionata sempre accesa, ma se le cose andranno avanti così non si potrà che prendere contromisure: iniziamo alzandola un po', passiamo da 24 a 26-25,5 gradi, consci che ci sarà qualche lamentela, ma non si può fare altrimenti".

