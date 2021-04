ORDINE PUBBLICO Hotel ritrovo di spaccio: la Polizia di Stato sospende la licenza per 15 giorni

Secondo caso in pochi giorni scoperto dalle Forze dell'Ordine. L'operazione è della Polizia Locale e della Polizia di Stato di Rimini: hanno ispezionato una struttura ricettiva, risultata un vero e proprio fulcro di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di cittadini alloggiati nell’hotel: i locali erano utilizzati sia come luogo di spaccio che di confezionamento e deposito della droga. Oltre a scoprire hashish, eroina, insieme ad un bilancino di precisione ed a materiale per il confezionamento, nella struttura vivevano persone non registrate, tre queste pregiudicati e clandestini. Una situazione di pericolo e degrado che ha portato al provvedimento di sospensione della licenza di 15 giorni.

