I bagnini smontano la spiaggia: "Aspettiamo la Regione per capire cosa fare dopo il 22".

La stagione è ormai agli sgoccioli: il repentino calo delle temperature ha fatto sparire dalle spiagge della riviera lettini e ombrelloni. I bagnini, in anticipo sul 22 settembre, si stanno portando avanti iniziando in anticipo a smontare le attrezzature. In molti però già dal 22 settembre decideranno di chiudere i battenti senza più garantire il servizio.

In base all’ultima ordinanza arrivata ai bagnini dalla Capitaneria di Porto, maggiore chiarezza sarà fornita durante una riunione fissata per il 20 di settembre, due giorni prima rispetto al termine della stagione balneare. “Il giorno 20 settembre ci sarà un riunione in streaming tra la Regione, le cooperative dei bagnini e le associazioni di categoria – spiega Mauro Vanni, presidente degli Operatori Balneari di Confartigianato Imprese Emilia Romagna – sarà allora che ci verranno fornite quali sono le procedure per restare eventualmente aperti. Ma se si ha l’obbligo di farsi carico del servizio di salvataggio chiuderemo tutti, non si tratta solo di una questione di costi ma anche di responsabilità”.

Per cui i bagnini attendono chiarimenti, altrimenti stop alla vendita di ombrelloni e lettini definitivamente dal 22 settembre. “Diciamo che il clima sta già anticipando lo scenario – dice Vanni -, ormai in costume non si sta più, ma se ci saranno belle giornate dopo il 22 settembre ad oggi non sappiamo dire chi e in quanti garantiranno servizi, ombrelloni e lettini. Se le regole saranno ferree, la maggioranza degli stabilimenti saranno già chiusi al pubblico”.

