RIMINI I big della consolle aprono a Rimini la fiera sull'intrattenimento live: tante novità tra i padiglioni Inaugurata la 7^ edizione di Mir-Live Entertainment Expo

Aperta, nel quartiere fieristico di Rimini, la 7^ edizione di Mir-Live Entertainment Expo, la kermesse - in programma fino a martedì - organizzata da Italian Exhibition Group e dedicata alla musica e alle tecnologie per gli spettacoli. In mostra, tra i diversi padiglioni, sistemi audio verticali; viaggi sensoriali tra immagini e suoni; sistemi per organizzare ovunque Dj Party; telecamere per studi televisivi; mixer portatili; diffusori acustici destinati a sound designer e architetti; proiettori wireless; sistemi audio-video per riunioni o musei; ledwall calpestabili.

Tra i diversi appuntamenti in programma, si segnala il 'Demolition Panel', assise in cui figure di spicco del mondo della musica, della radio della discografia come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi, ascolteranno 50 tracce inedite, proposte da Dj e producer emergenti selezionate da DJ Mag Italia tra centinaia di candidature, per scoprire e valorizzare i nuovi suoni che animeranno il futuro della musica elettronica.

