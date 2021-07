FESTIVAL MARITTIMO I colori delle "vele al terzo" fanno da sfondo al Porto Canale di Cesenatico

Simboli marinari e vele colorate. Impossibile non riconoscere le barche tradizionali ormeggiate di fronte al Museo della Marineria. È il fine settimana dedicato alla Festa di Garibaldi e le barche d'epoca con le "vele al terzo" si sono radunate per un festival marittimo. Con la presentazione della candidatura Unesco dell'arte di navigazione, il progetto "Arca Adriatica" riunisce le comunità locali internazionali attorno a progetti di valorizzazione della marineria tradizionale. Una veleggiata poi mostra le barche storiche in tutta la loro bellezza. I colori delle vele al terzo si riflettono sull'acqua. Ma sono i simboli a contraddistinguerle: diversi per ogni famiglia di pescatori. È così che le mogli dei marinai, in attesa al molo con i figli, potevano riconoscere l'imbarcazione del consorte dopo lunghe attese. Domenica la tradizionale celebrazione dell'imbarco di Anita e Giuseppe Garibaldi e per finire, alla sera, i fuochi d'artificio concluderanno il festival.

Intervista a Silvio Mini e Davide Gnola





