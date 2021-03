RIMINI I commercianti di Rimini scrivono a Bonaccini: "Vogliamo solo lavorare"

I commercianti del centro storico di Rimini affidano al presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, una lettera da fare pervenire al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Ci sentiamo fortemente discriminati da questa ennesima imposizione di chiusura per i nostri negozi - scrivono. Dopo un anno di limitazioni non abbiamo più la forza, economica ma soprattutto morale, di andare avanti. Non chiediamo maggiori sostegni, - sottolineano - chiediamo di poter lavorare come sappiamo fare, con tutte le precauzioni di sicurezza che abbiamo adottato e che sappiamo utilizzare.

I negozianti offrono anche soluzioni pratiche, come la possibilità di aprire i negozi su appuntamento, oppure solamente durante i giorni feriali. Gianni Indino, presidente di Confcommercio sottolinea come bar, ristoranti, negozi al dettaglio non alimentare sono allo stremo. Intorno a noi tutto va avanti, lo vediamo ogni giorno – sottolinea Indino. Chiediamo né più e né meno quello che è concesso agli altri – conclude: lavorare seguendo protocolli, distanziamenti e sicurezza.

