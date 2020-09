I consumatori e il Green Deal: focus e obiettivi per dare una accelerazione

Saranno i grandi e piccoli consumatori, i lavoratori e le imprese a dare una accelerazione al Green Deal? Da dove e quale energia ci troveremo a consumare in un prossimo futuro? Di questo e molto altro si è parlato ieri nell'incontro organizzato da Federconsumatori Rimini e moderato dal Presidente Graziano Urbinati a cui sono intervenuti Lorenzo Frattini, Presidente di Legambiente Emilia Romagna, Simona Fabiani del dipartimento Ambiente della CGIL Nazionale e Anna Montini, Assessore all’ambiente del Comune di Rimini.

Una riflessione a 360 gradi su temi cari a Federconsumatori da sempre impegnata per una politica dei consumi responsabile consapevole e sostenibile, spingendo per un sistema produttivo che abbia al centro l’economia circolare. Ciò comporta forti investimenti in innovazione, formazione, riutilizzo, abbandono degli scarti, trasformazione. “Solo se si procede in questa direzione – secondo Federconsumatori - si può operare nella direzione della decarbonizzazione delle fonti, a tal proposito le comunità della riviera romagnola, sono già impegnati in una discussione per la realizzazione di uno degli impianti offshore di produzione di energia eolica più grandi d’Europa”.