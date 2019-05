I conti dell'Italia sotto la lente della Commissione Ue, richiesta manovra bis

I conti dell'Italia saranno oggi sul tavolo della Commissione europea per un dibattito sui prossimi passi nei confronti di Roma, come la richiesta di una manovra bis. Secondo Bruxelles, tra il 2018 e il 2019 c'è stato uno scostamento finale rispetto agli obiettivi Ue dello 0,7%: circa 11 miliardi. Intanto il Tesoro americano inserisce l'Italia nella lista dei partner commerciali sotto osservazione.

Intanto flat tax da 30 miliardi, decreto Sicurezza bis, Tav e Rixi: sono i punti del rilancio di Salvini sul Governo, forte del trionfo delle Europee. "Fuori i condannati", attacca però M5s con Di Battista in merito al sottosegretario della Lega in attesa di giudizio. Non mi sento "commissariato", assicura intanto Conte. Oggi in aula al Senato il dl Sblocca cantieri.