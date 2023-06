I “crimini culinari” meno tollerati dagli italiani: ecco la lista degli orrori alimentari

Alcuni vengono considerati “da ergastolo”, per altri forse potrebbe bastare una multa salata. Ma qualunque sia la pena auspicata, ciò che conta sono i fatti che raccontano un’unica, "tragica" realtà: ci sono “crimini alimentari” che non possono essere tollerati. A mettere insieme i peggiori ci ha pensato un report di Bonusfinder Italia riportato da IlCorriere.it che ha intervistato 1.400 italiani per scoprire quali atti sul cibo considerino più “sacrileghi” in assoluto.

Dall'indagine è stata realizzata una classifica, un’autentica galleria degli orrori che i puristi della forchetta non potrebbero tollerare. Si va dal mettere il formaggio su piatti a base di pesce e frutti di mare alla pizza hawaiana farcita con ananas. Poi arrivano le "torture" verso la pasta come la panna nella carbonara, gli spaghetti spezzati e “buttare” la pasta nell’acqua ancora fredda. Il crimine culinario più detestato in assoluto, con una percentuale del 64,6%, si è piazzato al primo posto il ketchup sugli spaghetti al posto del sugo.