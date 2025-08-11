I dossier fiscali al rientro dopo la pausa estiva della politica

Cinque settimane di stop per il Parlamento italiano, si torna a lavorare dal 9-10 settembre, con l'eccezione della Camera dei Deputati, convocata dopodomani, ma solo per l'annuncio dell'arrivo dei decreti Giustizia e Terra dei fuochi. Poi il prossimo mese si ripartirà dai dossier fiscali, la Lega vuole tornare alla carica sull'extraprofitto delle banche, ma Forza Italia è contraria, non vuole aumenti di tasse.

Dalla manovra di ottobre si avranno dati più chiari per capire di quanto si può agire, anche se dal ministero delle Finanze si ribadisce che non si può mettere in discussione il rigore sui conti. La coperta resta corta, anche se il viceministro Leo punta ad abbassare l'Irpef al ceto medio portando l'aliquota intermedia da 35 al 33%, cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. La maggioranza è d'accordo, e in particolare Forza Italia, che lo cita come cavallo di battaglia.

Altro dossier caldo, le elezioni regionali: dopo Ferragosto bisognerà sciogliere i nodi. Intanto, le date: alcuni chiedono un unico election day, come Angelo Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, invece dello spezzatino elettorale. Il 28-29 settembre Marche e Valle d'Aosta, il 5-6 ottobre in Calabria, il 12-13 ottobre in Toscana e il 15-16 novembre forse in Puglia, insieme a Campania e Veneto. Tre governatori di lungo corso non sono ricandidabili per un terzo mandato ed escono di scena: Luca Zaia in Veneto, che però vorrebbe portare una lista col suo nome e ricorda che l'attuale maggioranza è di 43 consiglieri su 50, tanto per far capire il suo peso elettorale; Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Il successore naturale di quest'ultimo sarebbe Antonio Decaro, che però ha posto una condizione: no alle candidature in Consiglio di due ex come lo stesso Emiliano e Nichi Vendola.

Il centrodestra invece prepara un vertice già prima del rientro a Roma, forse proprio in Puglia, nella quale Meloni è attesa dopo le vacanze in Grecia. Il Veneto deve rimanere leghista, sostiene Salvini, che vuole un candidato da presentare al più tardi al raduno di Pontida, il 21 settembre. Fratelli d'Italia vorrebbe invece Speranzon, senatore. In Campania l'ha spuntata Giuseppe Conte, che ha avuto l'ok per candidare l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Nelle Marche il centrodestra punta di nuovo su Francesco Acquaroli, mentre dall'altra parte c'è Matteo Ricci, lambito dalla cosiddetta inchiesta su “affidopoli”, che risale ai tempi in cui l'eurodeputato era sindaco di Pesaro.









