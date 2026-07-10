POLITICA ITALIA I dossier sicurezza al centro dell'agenda di governo Al ritorno dal vertice Nato la presidente Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi

Rientrata dal vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi un vertice sulla sicurezza, insieme ai vice Tajani e Salvini, e ad alcuni ministri. L'attenzione sui dossier interni era stata annunciata da Meloni proprio alla conferenza stampa in Turchia, dicendo “non posso permettermi un disimpegno sull'Italia”. Dentro la maggioranza si parla di campagna elettorale di fatto, a prescindere se si andrà a votare a scadenza naturale, dunque nell'autunno del 2027, o prima. La maggioranza tra l'altro annuncia un emendamento sulla legge elettorale per consentire il voto ai fuori sede. Qualche provvedimento prioritario riguarderà la sicurezza o l'immigrazione, dossier su cui la presidente rivendica un impatto nell'Unione Europea alla luce della proposta della Commissione di un nuovo regime di sanzioni contro il traffico di migranti. Anche il suo partito, Fratelli d'Italia, punta su sicurezza e rimpatri per gli immigrati che delinquono, come testimonia la proposta di legge presentata in settimana. Per l'esecutivo è anche la fase che precede la manovra, l'ultima di questa legislatura. Se a settembre l'Italia dovesse uscire dalla procedura d'infrazione, la manovra potrebbe essere espansiva. Meloni deve anche fare i conti col pressing degli alleati su alcuni dossier, come la Lega che ha presentato una proposta di legge per estendere la Zes (zona economia speciale) al nord, che richiede una copertura prevista di tre miliardi, mentre quella del Mezzogiorno è attorno ai quattro.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

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