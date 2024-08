RIMINI I due Pitbul di Miramare hanno trovato casa. Uno di loro è stato adottato da suore Numeri significativi nel bilancio dei primi mesi dell'anno dell'attività della Polizia di Rimini a tutela del benessere degli animali

“La civiltà di un popolo – diceva Ghandi - si misura dal modo in cui tratta gli animali”. Questione di sensibilità e cultura non solo individuale ma dell'intera comunità. Laddove ci sono maltrattamenti e comportamenti impropri è importante ci sia anche una risposta tempestiva e seria delle forze dell'ordine. Così è stato, tanto che il bilancio dell’attività della Polizia Locale di Rimini nei primi otto mesi dell’anno è notevole: 118 segnalazioni, 19 sanzioni, 3 sequestri amministrativi e 2 notifiche di reato all’autorità giudiziaria.

Protagonisti soprattutto cani, tuttavia, non sono mancati casi che hanno coinvolto altre specie: cinque segnalazioni riguardavano gatti, mentre un episodio particolarmente delicato ha visto il trasporto di agnelli vivi. Nel complesso, l'attività di vigilanza si è tradotta in una ventina di multe, per un totale di 1611 euro. In 2 casi particolarmente gravi, è stata inviata una notifica di reato all'autorità giudiziaria.

Non sempre finisce male: alcune di queste storie hanno il lieto fine. E' il caso di due pitbull, razza travolta da cattiva fama e sicuramente non per tutti. Vivevano a Miramare e molto spesso scavalcavano i cancelli spaventando residenti e turisti. Dati in adozione dai loro proprietari hanno trovato casa: uno dei due è stato adottato da una ragazza che lo ha accolto con grande affetto – informa il Comune di Rimini - portandolo con sé anche in ufficio. L'altro ha trovato rifugio in un monastero gestito da un consorzio di suore americane, dove riceve cure amorevoli e attenzioni quotidiane.

“Queste storie, seppur diverse tra loro, evidenziano l'importanza di un intervento celere e della collaborazione tra cittadini e istituzioni” – commenta Francesca Mattei, assessora al benessere degli animali.

Monica Fabbri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: