I giovani e le loro idee sull'Europa: consegnato il premio "Giovani talenti per l'Italia"

Premio Giovani Europa

A Piazza di Spagna giovani under 26 si ritrovano a parlare di Europa: espongono idee e sogni, ma anche paure. Ascoltarli è un piacere, e alcuni di loro hanno ricevuto il premio “Giovani talenti per l'Italia” da parte dell'Istituto Affari Internazionali, per aver partecipato con propri saggi. Per la prima volta un riconoscimento speciale è stato dedicato ad Antonio Megalizzi, giornalista italiano ucciso nell'attentato di Strasburgo l'11 dicembre 2018. Rosalinda Accardi, la vincitrice, 20 anni, lo aveva anche conosciuto. C'è poi chi si è soffermato sui pericoli derivanti dalle fake news e sulle iniziative che l'Europa dovrebbe mettere in campo per contrastarle.





Nel video le interviste a Marina Sereni vice ministro degli Esteri; Rosalinda Accardi vincitrice premio “Antonio Megalizzi”; Andrea Butruce vincitore categoria “universitari e neo laureati”