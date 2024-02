I ministri Salvini e Crosetto divisi sulla sospensione del generale Vannacci

Tensione nel governo Meloni sulla sospensione per 11 mesi dall'impiego del generale Vannacci in esito al procedimento disciplinare avviato dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario', perché ha compromesso 'il prestigio e la reputazione' delle Forze armate. Già preannunciato ricorso al Tar ma intanto il ministro Salvini, che intende candidare Vannacci alle europee per la Lega sbotta: “Siamo al ridicolo. Un'inchiesta al giorno, quanta paura fa il generale?' A stretto giro la risposta del Ministro della Difesa Crosetto: “Una volta che tutte le informazioni saranno disponibili magari i commenti saranno più appropriati” ha dichiarato spiegando che si tratta di procedimenti partiti mesi fa che sono totalmente esterni all'input politico. Intanto, sull'onda della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna il leader dei Cinquestelle Conte, guarda alle prossime elezioni regionali, a partire da quelle del 10 marzo in Abruzzo: “In ogni regione che conquisteremo, rinforzeremo il reddito di cittadinanza”.