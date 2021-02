PERICOLI DIGITALI I pericoli della rete, il 31% dei minori che si rivolgono al Telefono Azzurro sono soggetti a gravi malesseri L'associazione organizza incontri virtuali a favore della tutela dei minori online in occasione del "Safer Internet Day"

I pericoli della rete, il 31% dei minori che si rivolgono al Telefono Azzurro sono soggetti a gravi malesseri.

Atti autolesivi, tentativi di suicidio e di ideazione suicidaria. Sono le problematiche raccolte dalle linee di ascolto di Telefono Azzurro e che riguardano quasi il 31% degli utenti che si rivolgono all'associazione. "La situazione - osserva Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro - è grave e bisogna intervenire subito. L'utilizzo crescente della tecnologia, cui la pandemia ha costretto i minori in questi mesi, ha purtroppo contribuito a una forte crescita degli abusi online e in generali di pericoli digitali. Perciò Telefono Azzurro è in prima linea per portare al centro del dibattito i rischi che la rete presenta ai più giovani". L'associazione, nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, in occasione del "Safer Internet Day", giornata internazionale di sensibilizzazione per l'utilizzo sicuro di internet, organizza una rassegna di incontri virtuali per promuovere iniziative a favore della tutela dei minori online.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Come adulti non possiamo voltarci dall'altra parte”, ha commentato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post in cui ricorda la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. “Dobbiamo essere al fianco dei ragazzi, guidarli, non lasciarli soli. Dobbiamo educarli a riconoscere i segnali, a non sottovalutarli, far capire loro, con chiarezza – prosegue la ministra -, che bullismo e cyberbullismo sono forme di violenza, non bravate, anche quando le aggressioni avvengono in Rete”. Per l'Osservatorio Indifesa, il 61% degli adolescenti è infatti vittima di bullismo. “Dati allarmanti”, per Roberto Pella, vicepresidente vicario dell'Anci, che ha sottolineato "l'importanza dell'educazione a un uso corretto del web, sia all'interno delle famiglie sia a scuola”. A pesare su una situazione già difficile, l'isolamento dovuto alla pandemia. La senatrice Licia Ronzulli, Presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, sottolinea l'aumento degli adolescenti che, durante le audizioni, afferma di provare solitudine "molto spesso". Una percentuale passata “dal 33% a un drammatico 48%".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: