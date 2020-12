I pescatori donano quaranta casse di pesce e 100 chili di vongole alla Protezione Civile

40 casse di pesce e 100 kg di vongole sono stati donati dai pescatori della Cooperativa lavoratori del mare e del Consorzio pesca vongole di Rimini alla Protezione Civile del Comune. Il pesce è stato consegnato ai centri e alle comunità di Caritas, Associazione Papa Giovanni XXIII, Opera Santo Spirito, Istituto per la Famiglia, Parrocchia di Miramare per la cucina di pasti per persone in difficoltà.





I volontari della Protezione Civile hanno inoltre consegnato, fra ieri e oggi, quaranta pacchi di alimenti ricevuti dal Banco Alimentare con aggiunta frutta fresca, donata dall’Istituto per la Famiglia ad altrettante famiglie. La Protezione Civile può contare sul supporto di una importante rete sia di associazioni sia di singoli volontari che offrono il proprio tempo e le proprie energia per aiutare il prossimo. In questo fine settimana sono stati coinvolti sette equipaggi, tra cui alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Cisom.