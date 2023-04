I sanitari dell’Infermi donano i loro buoni pasto ai più bisognosi: il grazie dell'assessore Gianfreda

A marzo avevano ricevuto tessere Conad, del valore di 30 euro, per l'impegno profuso in pandemia. L'iniziativa era partita dal Conad City Pintor di Rimini, ma molti di loro, medici e infermieri, hanno deciso di regalarli. “Si è trattato di circa duemilasettecento lavoratori, ringraziati per l'impegno straordinario dimostrato nel combattere la pandemia – spiega la dottoressa Francesca Raggi, direttrice del Presidio ospedaliero di Rimini - Un gesto concreto e generoso, apprezzato e accolto con stupore e gratitudine. Ed oggi, ancora di più, ha scaldato il cuore sapere che tanti professionisti che hanno ricevuto in omaggio la tessera Conad l’hanno devoluta ad amici bisognosi, o ad associazioni di volontariato e Caritas. Un ringraziamento pubblico a chi dimostra quotidianamente slanci di umanità e generosità nel curare, oltre alle malattie, l’indifferenza. “

Un gesto rilanciato anche dall'assessore Kristian Gianfreda ringraziandoli pubblicamente: “Spesso la bontà è spiazzante: come quella dimostrata dai tanti sanitari dell’Ospedale Infermi di Rimini", scrive l'assessore riminese alle Politiche per la salute. Una notizia che testimonia, oltre alla professionalità, la grandissima umanità dei nostri operatori sanitari, sempre attenti agli altri, a chi è in difficoltà, a chi sta male e in questo caso a chi ha meno. Piccoli grandi gesti che sono fisiologici del grande cuore della comunità, che la tengono unita. Il mio grazie a nome di tutta la Giunta comunale e della città di Rimini”.