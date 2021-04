MOLESTIE SUL LAVORO I sindacati riminesi danno forfait alla firma dell'accordo territoriale. Lo sdegno della promotrice: "Sgarbo istituzionale"

Salta la firma dell’accordo territoriale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. I sindacati Cgil, Cisl e Uil provinciali pare che all'ultimo si siano tirati indietro per favorire la sottoscrizione a stretto giro di un altro documento in materia a livello regionale. Decisione che ha notevolmente amareggiato la consigliera di parità della Provincia di Rimini che lo ha promosso. “Due mesi di lavoro intenso, con il coinvolgimento di enti pubblici, agenzie, organizzazioni sindacali, categorie economiche e ordini professionali, tutto vanificato nel giro di poche ore, - lamenta Adriana Ventura – compresa la conferenza stampa prevista in mattinata proprio per presentare l'accordo territoriale, e alla fine da me revocata”. La consigliera non nasconde il proprio sdegno: “Hanno scippato l'iniziativa”.

Nel video l'intervista a Adriana Ventura, Consigliera di parità Provincia di Rimini.

