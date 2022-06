I sindaci della riviera romagnola danno il benvenuto alla bella stagione urlando: "Bentornata Estate!"

I sindaci della riviera romagnola annunciano a gran voce: “Bentornata Estate!” che, riuniti sulla spiaggia invitano i turisti e i residenti a tornare in visita in Romagna, che sia in riviera o in collina, città o borgo storico. La tanto attesa “bella stagione” è tornata più viva che mai dopo un lungo periodo di pandemia e restrizioni tra eventi e concerti di ogni tipo. “Qui ci sono le spiagge della Dolce Vita. Qui ci sono i luoghi che hanno uno spazio particolare nel cuore di milioni di italiani e di milioni di cittadini d’Europa e del mondo.” - Dichiarano nel loro comunicato i sindaci della riviera, e continuano - “Qui c’è il sogno della vacanza più bella e spensierata, quella in cui il valore più grande è la voglia di stare insieme”.

Nella foto:

Daniela Angelini, sindaca di Riccione;

Franca Foronchi, sindaca di Cattolica;

Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina;

Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico;

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini