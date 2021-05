I Sindaci di Coriano e San Leo: "Basta coprifuoco!" E insistono sullo Sputnik ai frontalieri

Dopo l'apertura del sottosegretario alla Salute italiano Sileri allo Sputnik per i frontalieri e la notizia dell'imminente fine del coprifuoco, i Sindaci di Coriano, Domenica Spinelli e di San Leo Leonardo Bindi confidano ora che alle parole seguano i fatti, “visto che la Repubblica di San Marino – fanno notare - è ormai Covid free e che questo consentirebbe di accelerare la campagna vaccinale, condizione fondamentale per un territorio come il nostro che vive di turismo. E’ passato oltre un mese – ricordano - da quando abbiamo chiesto lo Sputnik, è bene comprendere che in politica il decisionismo e la tempestività fanno la differenza”.

Dai due Sindaci, dunque, l'auspicio che la fine del coprifuoco sia davvero imminente e che non si debba mai più ripetere in futuro e che i frontalieri nei prossimi giorni possano essere vaccinati. “Se i vaccini scarseggiano, e questo è un fatto, - concludono - la politica che impedisce l'uso dello Sputnik è come il padre di famiglia che non ha di che sfamare i propri figli, ma rifiuta l'aiuto di amici e parenti”.