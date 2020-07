GOVERNANCE POLL I sindaci e governatori di regione più popolari: ecco il sondaggio del Sole 24 Ore

Quali sono gli amministratori locali più amati d'Italia? Una domanda sempre interessante ma oggi, con l'emergenza Coronavirus appena dietro le spalle, probabilmente ancora di più.

A rispondere ci ha pensato il Sole24Ore, che, come ogni anno, ha commissionato all'istituto demoscopico Noto Sondaggi una rilevazione per testare il consenso dei governatori regionali e dei sindaci di città capoluogo di provincia: il governance poll 2020.

Tra i governatori, il podio è tutto a trazione leghista, con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saldamente in testa alla classifica. Seguono Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei, a guida, rispettivamente delle regioni Friuli Venezia Giulia e Umbria. Tredicesimo posto posto per Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia. Ultima posizione, invece per il governatore della regione Lazio, nonché segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.

Buona posizione per il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, quinto. Che con il 54% dei consensi registra un +2,6% di popolarità rispetto al giorno dell'elezione. Meno per quello della regione Marche, Luca Ceriscioli, classificatosi sedicesimo, che subisce un calo dell'1,1%.

Tra i sindaci, il primo per indice di gradimento è quello di Bari, Antonio Decaro. Seguito da Cateno De Luca e Giorgio Gori, primi cittadini rispettivamente di Messina e Bergamo. Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, si aggiudica la ventiquattresima posizione, con un +0,3% di popolarità rispetto al giorno della sua elezione, preceduto di poco da quello di Pesaro, Matteo Ricci, saldo al ventiduesimo posto, con un + 0,7%.

Brutta sorpresa per Chiara Appendino e Virginia Raggi, le sindache pentastellate di Roma e Torino, piazzatesi alla 97esimo e 104esimo posto. Ultima posizione, invece, per Leoluca Orlando: il sindaco di Palermo.



I più letti della settimana: