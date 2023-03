I sindaci verso la mobilitazione per le coppie gay

Sulle trascrizioni dei figli delle coppie gay i sindaci vanno avanti e chiedono un incontro urgente alla premier Giorgia Meloni ed al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. In una nota congiunta, i primi cittadini sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari confermano la manifestazione a Torino per il 12 maggio e annunciano che il sindaco di Milano Beppe Sala andrà a Bruxelles a "rappresenterà le nostre posizioni". Posizione presa anche dalla sindaca di Santarcangelo, Alice Parma "Continueremo la trascrizione per le famiglie omogenitoriali”

Anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Partito Democratico si schiera a favore del riconoscimento all'anagrafe dei figli di coppie gay e dice: "Vorrei dare a tutti i bambini della mia città gli stessi diritti ma alcuni non è possibile registrarli con i due genitori che li stanno crescendo".

"L'esperienza quotidiana delle amministrazioni locali - si legge nel documento firmato dai sette sindaci - dimostra che esistono domande di tutela alle quali non si riesce a dare adeguata risposta". Dopo aver sottolineato la "disparità di trattamento nel quadro dell'Ue", i sindaci giudicano "fondamentale contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali".

Nell'attesa di una legge, i sette sindaci annunciano che procederanno "alla trascrizione integrale dei certificati di nascita costituiti all'estero con due mamme, non riconducibili a una gestazione per altri, chiaramente esclusa dalla legge". L'iniziativa era stata anticipata dal sindaco di Torino. "Vogliamo assumere una iniziativa istituzionale per supportare un eventuale progetto di legge, qualora il Parlamento sia inerte" aveva detto Stefano Lo Russo, alla guida di una città che assieme alla rete dell'associazionismo e la società civile sta guidando l'iniziativa dei Municipi per i diritti dei bambini delle coppie Lgbt+. Roma, col sindaco Roberto Gualtieri, c'è. La Firenze di Dario Nardella pure, e c'è anche Napoli, con Gaetano Manfredi, oltre alla sponda politica del Pd a guida Schlein e dei Radicali decisi a dare battaglia al centrodestra. Secondo FdI e la ministra Eugenia Roccella, un passo indietro aprirebbe di fatto allo sdoganamento dell'utero in affitto praticato all'estero. "La nostra amministrazione è pronta a riprendere le iscrizioni dei bambini" dice Nardella, convinto che vada tenuta tra i primi cittadini una "linea unitaria: se così non sarà valuteremo di andare avanti come Comune di Firenze". Anche da Roma non si prevedono dietrofront: "Noi sindaci intendiamo proseguire la nostra battaglia, coordinarci, e anche fare passi avanti rispetto a queste trascrizioni - diceva ieri Gualtieri - a partire dai casi in cui la giurisprudenza è chiarissima".

Ciò su cui i sindaci inoltre concordano supportati, sostengono, anche dalla giurisprudenza, è che c'è un vuoto legislativo. Secondo il fronte del sì lo stop del Viminale alla trascrizione "non è vincolante - spiega la leader radicale Emma Bonino - Abbiamo pubblicato una mozione, a disposizione dei Comuni e dei cittadini che si vogliono impegnare affinché venga ritirata la direttiva". Il presidente di Radicali Italiani Igor Boni invita direttamente i sindaci alla disobbedienza civile: "Se ai diritti non si arriva con la forza del Parlamento, si arriva col coraggio: la mobilitazione di massa obbliga a risposte".