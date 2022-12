I tifosi del Marocco "scimmie urlatrici", bufera sul consigliere leghista Marco Fiori

Bufera sul consigliere della Lega di Santarcangelo di Romagna Marco Fiori per delle frasi definite discriminatorie. Nei giorni scorsi aveva definito sui social i tifosi marocchini festanti delle "scimmie urlatrici". All'indomani dei festeggiamenti per gli ottavi di finale ai mondiali di calcio in Qatar vinti dal Marocco, Fiori aveva scritto su Facebook, in un post poi cancellato, "Spero il Marocco venga eliminato dal mondiale, così smetteremo di vedere le scimmie urlatrici far casino per strada". Il 10 dicembre, dopo la vittoria contro il Portogallo ai quarti, ha scritto in un altro post, poi eliminato: "Attenzione, previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera".

"Un'affermazione vergognosa che mi dispiace venga da una persona di Santarcangelo, cittadina aperta e inclusiva che non ha niente da condividere con la discriminazione e gli insulti verso altre persone che stavano esultando per un risultato calcistico", ha commentato il segretario provinciale del Pd ed assessore a Santarcangelo Filippo Sacchetti. "Non mi sorprende invece la provenienza politica di chi usa da anni la cultura dell'odio per alimentare il consenso elettorale", ha aggiunto. Interviene anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste - scrive su facebook - debba essere rivolta più indignazione o pietà umana. E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel Consiglio comunale di Santarcangelo", chiosa Sadegholvaad.