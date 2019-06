Identificato il cadavere dell'incidente in A14: si tratta di un 41enne di Fano

È stato identificato il cadavere dell'uomo alla guida del maggiolone andato ieri a fuoco sulla A14: si tratta di Andrea Borgogelli, 41 anni, di Fano, padre di due gemelli. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza di Misano Adriatico quando la sua auto ha preso fuoco, pare inseguito ad un'esplosione, e nel giro di poco ha trasformato il mezzo in una trappola mortale. L'uomo è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta, ma non ha avuto alcuna possibilità di uscire dall'auto ed è morto carbonizzato. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme dovrebbero essere partite dal motore, ma il mezzo è stato sequestrato per appurare le motivazioni precise.