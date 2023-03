Idrogeno energia del futuro. Un approfondimento sul tema al Key energy di Rimini

A Rimini si chiude la fiera del futuro, Key Energy, spinoff di Ecomondo. Dai padiglioni passa la transizione energetica e la decarbonizzazione, nelle sue diverse forme. Si sfruttano fonti naturali con il solare e l'eolico e si ottimizza il consumo con l'efficienza energetica. Meno inquinamento con la mobilità elettrica e più sostenibilità grazie alle smart cities. Tra le novità dell'evento la presentazione del primo rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, per ricostruire le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle imprese del settore. "L'idrogeno è un vettore energetico chiave per la decarbonizzazione - spiega Cristina Maggi, direttrice H2IT (Associazione italiana per l'idrogeno) -. Tra qualche anno magari potremo viaggiare su un treno o macchina a idrogeno. Nell'industria si utilizza da anni. E' un'alternativa ai combustibili fossili perché non produce CO2. In Germania esiste già un treno passeggeri a idrogeno e presto ci sarà anche in Italia grazie al progetto della Val Camonica, con cui si sostituiscono treni diesel con treni a idrogeno".

Nel video l'intervista a Cristina Maggi, direttrice H2IT (Associazione italiana per l'idrogeno)