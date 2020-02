Ieg: birre, bevande, food e tendenze dell’Out of home

Non solo cibo e bevande, ma anche esperienze di consumo a Beer&Food Attraction inaugurata alla Fiera di Rimini. Nel quartiere fieristico di IEG gli operatori di tutto il mondo di birre, bevande, food e tendenze dell’OUT OF HOME. Nel suo saluto introduttivo, il presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, ha sottolineato come “in questo appuntamento, dedicato agli operatori professionali, presentiamo un’offerta completa del settore, con 1000 marchi presenti e 100 buyer provenienti da 35 Paesi. Si spazia dalle birre di qualità, nazionali e internazionali, al mondo del food per il fuoricasa, fino alle nuove tecnologie per il beverage e alle idee più innovative in tema di arredamento per i locali”. “Qui non parliamo solo di alimentazione, ma di esperienza, di turismo e del piacere di stare insieme - ha detto l'assessore Morolli - Beer&Food Attraction porta il testimone di questa eccellenza, della vivacità di un settore nel quale l’Emilia-Romagna si distingue per essere l’unica regione in Europa a vantare un paniere di 44 prodotti DOP e Igp".