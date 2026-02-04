Ieg presenta il piano strategico fino al 2030, approvato all'unanimità, e nuovi progetti

Italian Exhibition Group accelera la crescita e convince anche i mercati: dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2025-2030, le azioni hanno registrato un rialzo in Borsa fino a toccare un prezzo massimo intraday di 10,75 euro: segnale della fiducia degli investitori nelle prospettive del gruppo fieristico. Il piano conferma una strategia di sviluppo solida, basata sull’espansione del portafoglio eventi, sul rafforzamento internazionale e su investimenti strutturali, con l’obiettivo di portare i ricavi tra i 360 e i 365 milioni di euro.

"Il 2026 è l'anno in cui Italian Exhibition Group compie 10 anni - commenta Maurizio Renzo Ermeti, presidente Ieg -. Oggi la nostra società è tra i primi 20 organizzatori di eventi fieristici nel mondo e peraltro non si trova neanche fra questi 20 agli ultimi posti. Questa crescita internazionale però non tradisce certamente quella che è la missione della nostra società, che è quella di valorizzare i territori in cui la società è nata e si è sviluppata, il territorio di Rimini e il territorio di Vicenza naturalmente".

Al centro di questo percorso c’è dunque anche la Fiera di Rimini, destinata a diventare sempre più un hub polifunzionale. È in attesa dell’ok definitivo del Comune il progetto del nuovo grande padiglione circolare. L’avvio dei cantieri è previsto subito dopo l’estate. Si tratta di un struttura di circa 26mila mq che diventerà la più grande cupola senza colonne in Europa. Tutta in legno, rappresenta un gioiello dal punto di vista architettonico, per il quale vengono investiti 85 milioni. Non solo uno spazio fieristico, ma una struttura pensata per ospitare anche grandi eventi musicali, sportivi e congressuali, ampliando l’offerta della città rispetto ai limiti attuali del Palacongressi, con piena operatività prevista a partire dal 2029.

Intanto il calendario eventi continua a crescere: nel 2026 Pescare Show raddoppierà il numero degli espositori, confermando Rimini come sede ideale per lo sviluppo del settore, mentre sempre nel 2026 debutterà a Rimini Venditalia, la principale fiera mondiale del vending e della distribuzione automatica. Prosegue anche l’espansione delle manifestazioni già consolidate come Key Energy, che continua a crescere nei numeri e nel profilo internazionale, e RiminiWellness che celebra i vent’anni.

A settembre 2026 la prima di Bex – Beyond Exploration: il tema è la space economy ma troveremo tutte le tecnologie utili per sviluppo e crescita della vita umana.





Nel video è l'intervista a Maurizio Renzo Ermeti (presidente Ieg)








