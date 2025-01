Ieg: Ridolfi lascia Cda, diventa assessora a Rimini

Dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione non esecutivo di Ieg-Italian Exhibition Group - la società nata dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza - per Valentina Ridolfi. Il passo indietro e le dimissioni irrevocabili sono legati alla sua nomina a assessora all'Urbanistica e Pianificazione del territorio del Comune di Rimini, arrivata dopo l'investitura di Roberta Frisoni - che ricopriva quel ruolo - ad assessora regionale al Turismo nella nuova Giunta di de Pascale.

Ridolfi, si legge in una nota del gruppo fieristico, ha rassegnato le sue dimissioni "ritenendo che l'impegno richiesto dalla nuova carica non le consentirebbe di dedicare il tempo e le attenzioni necessarie all'essere amministratore di Italian Exhibition Group".

"A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione - osserva il presidente, Maurizio Renzo Ermeti - esprimo le più sentite congratulazioni a Valentina Ridolfi per l'importante incarico che le è stato conferito a servizio della collettività riminese e la ringrazio per la professionalità, la competenza e la passione con cui ha contribuito al successo di Ieg in questi anni".