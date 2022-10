Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato; 116 i voti, 65 le bianche

Il momento della proclamazione in Senato

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, e altrettanti per Calderoli.

Giorgia Meloni può dunque ritenersi soddisfatta di essersi assicurata per un suo fedelissimo la seconda carica dello Stato e ora può continuare a condurre le trattative per i ministeri. "Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d'Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti", ha affermato la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Figlio del senatore del Movimento Sociale Italiano Antonino La Russa, Ignazio La Russa nasce a Paternò, in provincia Catania, nel 1947. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Pavia. Alla passione politica che persegue fin da giovanissimo, tanto che nel 1971 diviene responsabile del Fronte della gioventù, il ramo giovanile nel MSI, associa la carriera da avvocato, che lo vede protagonista nella coda giudiziaria degli anni di piombo. La carriera politica vera e propria inizia con le elezioni regionali lombarde del 1985 in cui viene eletto consigliere. Riconfermato nel 1990, nel 1992 sbarca in Parlamento, alla Camera, tra le fila del MSI. Due anni più tardi segue Gianfranco Fini nella scelta di svincolare definitivamente il partito dai richiami post fascisti e fondare Alleanza Nazionale. Tra il 2001 e il 2003 è anche capogruppo del partito alla Camera.