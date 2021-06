Il 15° Stormo dell'aeronautica militare di Cervia compie 90 anni Dal 1931 il reparto è occupato in missioni di soccorso e supporto in caso di calamità naturali

Fin dai tempi di Icaro il più grande sogno dell'uomo è stato quello di poter volare, e se si possono salvare vite in questo modo, ancora meglio. Dal 1931 il 15° stormo dell'Aeronautica militare, con sede a Cervia, ha dedicato la sua esistenza a questa missione, fornendo quanto più aiuto possibile a chi si trova in difficoltà. Nella cerimonia per festeggiare i 90 anni, ricchi di successi e riconoscimenti, sono stati ricordati tutti i caduti nel corso degli anni durante le missioni, ed è stata allestita una mostra che ha ripercorso la storia dello Stormo, a cui è seguita una dimostrazione pratica di soccorso, in cui è stato presentato ufficialmente il nuovo elicottero HH139B. Negli anni c'è stato un enorme progresso tecnologico, ma il lavoro dei soccorritori rimane fondamentale, come spiega il Colonnello Giacomo Zanetti. Persone con un'ardente passione, che hanno coronato uno dei più antichi sogni dell'uomo, quello di poter solcare i cieli.

Nel video l'intervista al colonnello Giacomo Zanetti

