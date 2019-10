Il 18-19 ottobre la simulazione del grave sisma del 1483 che colpì tra Santarcangelo e Savignano

l'intervista ad Alessandra Camporota, Prefetto di Rimini e l'intervento di Fabio Berardi, Capo Protezione Civile San Marino

Presentata in Prefettura a Rimini, la prima Settimana Nazionale della Protezione Civile. Tra il 18 e il 19 ottobre, sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e il comando dei Vigili del Fuoco, sarà simulato un evento catastrofico come il terremoto del 1483 che colpì tra Santarcangelo e Savignano.

Si tratterà di un’esercitazione sul rischio sismico, promossa dall’Agenzia Regionale della Protezione Civile, che coinvolgerà oltre a Santarcangelo, i comuni di Poggio Torriana e Verucchio, con marginale interessamento per la Repubblica di San Marino e alcuni comuni della provincia di Forlì-Cesena. Test di cui la popolazione si accorgerà poco o nulla, ma che saranno estremamente utili per l'operatività futura. Circa 500 le persone coinvolte, tra soccorritori, amministrativi, forze dell'ordine e volontari, in quelli che potranno essere via via gli imprevisti dell'esercitazione sul campo.

Protezione civile, resilienza, riduzione dei rischi, conoscenza delle capacità operative e di intervento: la settimana nazionale della protezione civile, che ogni anno si svolgerà in corrispondenza del 13 ottobre, ha come scopo principale proprio la divulgazione di campagne d'informazione, rivolte soprattutto ai giovani: coinvolte, dunque le scuole, mentre l'11, 12 e 13 ottobre nelle piazze di Riccione, Morciano e Santarcangelo, si parlerà di rischi di alluvioni e terremoti. Negli ultimi tempi la Protezione Civile di San Marino conta su una forte integrazione con l'Italia e in particolare con la Regione Emilia Romagna. “I nostri territori – ricorda Fabio Berardi – sono assoggettati agli stessi rischi”.

Guarda l'intervista ad Alessandra Camporota, Prefetto di Rimini e un estratto dell'intervento di Fabio Berardi, Capo Protezione Civile San Marino.