Il 25 novembre si accende a Rimini “Il Sogno del Natale” Dai boschi di luce, al mare illuminato. Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (Led) saranno accesi nell’intera città

Il 25 novembre si accende a Rimini “Il Sogno del Natale”.

Il 25 novembre Rimini si accende a festa con “Il Sogno del Natale”, l’illuminazione coordinata lunga più di 90 chilometri diffusa in tutta la città, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un Natale della tradizione, con una pioggia di fiocchi di neve blu fra soffitti di stelle, cascate luminose, soggetti natalizi e della tradizione.

Ad accendere la magia del Natale, alle ore 18 di sabato 25 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania.

A dare il via ideale al percorso luminoso diffuso, la porta d’ingresso cittadina che quest’anno vedrà la zona dell’Arco d’Augusto caratterizzata da un grande allestimento scenografico a tutto tondo intorno all'arco: nelle zone a verde a destra e a sinistra dell’Arco dell’Augusto trovano collocazione le sagome luminose del presepe e una grande stella cometa tridimensionale, mentre nelle aree verdi verso il corso fiocchi di neve tridimensionali attraversabili danno inizio al progetto coordinato delle luci natalizie in centro storico caratterizzate da tendine aeree di luce calda e decorazioni con fiocchi di neve di colore blu. Piazza Cavour diventa un suggestivo bosco di luce

Si aggiunge l’albero di Natale alto 18 metri in Piazza Tre Martiri e una cascata luminosa per il grande Platano accanto al teatro Galli e per gli alberi in Piazza Malatesta.

Composizioni natalizie luminose e bellissimi alberi di Natale declinati in forme architettoniche diverse caratterizzeranno le principali piazze come il piazzale della Stazione, Piazza Ferrari, Piazzale Vannoni, Piazza Mazzini, i Borghi saranno accesi da scritte luminose. Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (Led) saranno accesi nell’intera città, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò e con l’aggiunta di nuove vie e nuove piazze come Piazzale Gondar e via Rimembranze.

Novità di quest’anno: anche il mare d’inverno si accende per una passeggiata sospesa sulle dune. Per tutte le festività, la spiaggia (dal bagno 1 al bagno 65) sarà illuminata a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio attraverso un percorso sopra le dune di sabbia, realizzate a protezione della spiaggia, e allestito con panchine illuminate con le luci natalizie e punteggiato da immagini fotografiche che raccontano il tema del mare d’inverno a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Nella zona del porto la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio fra piazzale Boscovich e la spiaggia.

Da sabato 25 novembre e fino al 7 gennaio, lungo la via Poletti fra il Bosco dei Nomi e il Fellini Museum, torna il Mercatino dei Sogni di Natale con le tradizionali casette di legno che ospitano le migliori aziende del settore artistico e tradizionale e food specializzato, a cura di CNA Rimini.

Il Comune di Rimini si fa carico dell'investimento delle luminarie natalizie, un’azione concreta per sostenere il tessuto economico.

