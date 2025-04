LETTURA Il 70% di bambini e adolescenti non legge più di sei libri all’anno Secondo l’Osservatorio Kids dell’AIE, smartphone e tablet vincono sul piacere della lettura, specie tra i 10 e i 14 anni.

La lettura svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo e nella crescita dei nostri figli; rafforza la memoria, fa viaggiare con la fantasia potenziando creatività e pensiero critico. Eppure, il 70% dei bambini e adolescenti non legge più di sei libri all'anno; il 4% non legge proprio. L'Osservatorio Kids dell'Associazione Italiana Editori fotografa i profondi cambiamenti nei comportamenti e nei consumi culturali dei più giovani e lo fa durante la Fiera del libro per ragazzi di Bologna.

Ne emerge un quadro piuttosto desolante, in un'Italia in cui si legge sempre meno, e dove sono proprio i giovani a leggere di più. Dalla ricerca emerge che il voto medio sul piacere della lettura supera di poco la sufficienza. La concorrenza di tablet e smartphone è spietata: i dispositivi digitali assorbono ben 7 ore del tempo settimanale dei ragazzi, contro le circa 2 ore dedicate alla lettura. La forbice è particolarmente ampia nella fascia 10-14 anni: un'ora e 43 minuti contro 10 ore e 28 minuti.

I giovani italiani vengono descritti come lettori occasionali, non molto appassionati e distratti, con la soglia dell'attenzione bassa. Cala anche l'acquisto di libri: la spesa in volumi per bambini e ragazzi l'anno scorso ha registrato, rispetto al 2023, un contrazione dello 0,4%. Si comprano meno soprattutto i libri per giovani dai 10 ai 14 anni; seguono quelli per bambini nella fascia di età 6-9 anni. Di contro, sono cresciuti del 9,2% i libri destinati ai piccoli fino ai 5 anni. Si parte bene, dunque, poi ci si perde. Tanto che, secondo i dati Eurostat del 2024, l’Italia è al terzultimo posto sui 27 membri dell’Unione europea.

