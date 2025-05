EROPA Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa: l’Emilia-Romagna celebra 75 anni dalla Dichiarazione Schuman Iniziative in tutta la Regione per promuovere i valori di pace, cooperazione e cittadinanza europea, tra convegni, eventi con le scuole, mostre e simboli condivisi.

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa: l’Emilia-Romagna celebra 75 anni dalla Dichiarazione Schuman.

Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, data simbolica che ricorda la Dichiarazione Schuman del 1950, atto fondativo del progetto europeo di pace e cooperazione tra Stati. A 75 anni da quella visione, nata per superare i conflitti della Seconda guerra mondiale, l’Emilia-Romagna si unisce alle celebrazioni con una Settimana dell’Europa ricca di eventi in tutto il territorio. Da Bologna a Rimini, la Regione promuove convegni, incontri, attività per le scuole e momenti di dialogo pubblico.

Tra gli appuntamenti principali: il convegno “Cohesion 2050” a Bologna sul futuro dei fondi europei; l’iniziativa “L’Europa del cibo” a Parma con studenti e istituzioni; le celebrazioni dei 25 anni del Punto Europa a Forlì-Cesena. A Reggio Emilia, “What EU does for me” coinvolge le scuole superiori; Modena e Piacenza organizzano eventi attraverso gli sportelli Europe Direct. A Ferrara, il Festival della Progettazione Europea unisce istituzioni locali e comunitarie, mentre a Rimini, il Castel Sismondo sarà illuminato con i colori dell’UE. Una festa di partecipazione e consapevolezza che guarda al futuro dell’Europa partendo dai territori.

