SICUREZZA IN MARE Il bilancio 2025 della Guardia Costiera di Rimini: 52 persone salvate e oltre 500 sanzioni Particolare attenzione è stata riservata alla filiera ittica, con 146 sanzioni e 68 sequestri, per un totale di quasi 4 tonnellate di prodotto non conforme

Il bilancio 2025 della Guardia Costiera di Rimini: 52 persone salvate e oltre 500 sanzioni.

La Capitaneria di porto di Rimini, insieme alle sue articolazioni periferiche, ha presentato il bilancio dell’attività istituzionale svolta nel corso del 2025, confermando un impegno costante per la sicurezza in mare, la tutela dell’ambiente e il rispetto delle normative marittime e demaniali. Nel corso dell’anno appena concluso, gli equipaggi delle motovedette hanno operato incessantemente lungo i circa 45 chilometri di costa del compartimento marittimo, prestando assistenza e traendo in salvo 52 persone tra marittimi, diportisti e bagnanti in difficoltà.

Una parte significativa dell’attività è stata anche dedicata all’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, che ha visto militari dislocati sia in mare sia a terra per garantire protezione e interventi rapidi lungo l’intero litorale.

Sul fronte dei controlli amministrativi e di vigilanza, la Guardia Costiera ha intensificato le verifiche per contrastare illeciti legati al demanio marittimo e alla tutela ambientale. Sono state eseguite 511 sanzioni amministrative per violazioni in ambito portuale, per un valore complessivo di circa 107.000 euro. Particolare attenzione è stata riservata anche alla filiera ittica: attraverso controlli in mare, nei punti di sbarco, nei mercati e nelle attività commerciali, la Guardia Costiera ha effettuato circa 2.000 verifiche, che hanno portato a 146 sanzioni per violazioni delle norme di settore e disponendo 68 sequestri per un totale di quasi 4 tonnellate di prodotto ittico non conforme.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: