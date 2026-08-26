MEETING RIMINI Il bilancio di Scholz: "Edizione straordinaria. Il titolo della prossima prende spunto dal Papa" La 48^ si chiamerà “Pionieri coraggiosi per custodire l’umano” e si terrà dal 20 al 25 agosto 2027

"Un’edizione straordinaria, sicuramente, per la visita del Santo Padre. - dichiara a San Marino RTV Presidente Fondazione Meeting per l'amicizia Bernhard Scholz - È stato un momento che ci ha sorpassato da tutte le parti, ha segnato da subito la storia del Meeting ed è rimasto nei cuori di tutti quelli che c’erano e che sono ancora qua presenti. Riprenderemo il suo messaggio già nel titolo del prossimo Meeting: “Pionieri coraggiosi per custodire l’umano”. Lui ci ha invitato a essere pionieri coraggiosi in questo cambiamento d’epoca e l’invito a custodire l’umano ce l’ha lasciato nella sua magnifica enciclica Humanitas. Per custodire l’umano in queste condizioni così difficili e complicate, anche da comprendere, bisogna essere capaci di trovare nuove soluzioni, nuove proposte, nuove strade, perché non possiamo difendere un passato che non ci sarà mai più, ma dobbiamo essere capaci di dare spazio all’umanità dei giovani, al loro talento, al loro desiderio, in questo contesto che è difficile ma ha anche lati molto affascinanti".





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