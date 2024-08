L'INTERVISTA Il bilancio di Stefano Bonaccini da presidente dell'Emilia-Romagna "In dieci anni a volte mi sono chiesto come abbiamo fatto a resistere, tra terremoto, pandemia e alluvione"

L'Emilia-Romagna è la locomotiva d'Italia, lo ripete convinto Stefano Bonaccini, primo ospite alla “Terrazza della Dolce Vita” del Grand Hotel di Rimini, con Simona Ventura e Giovanni Terzi, citando nientemeno che la presidente del Consiglio. Lascia la presidenza della Regione dopo essere stato eletto al Parlamento europeo ma, dice, senza tanti rimpianti per quanto fatto, anche se non sono mancati i momenti difficili e altri difficilissimi. Il centrosinistra ha designato Michele De Pascale come candidato per le prossime regionali.

Nel video l'intervista a Stefano Bonaccini, eurodeputato Partito Democratico

