RAVENNA Il caldo frena, la paura attira: Mirabilandia scommette su Halloween L’autunno punta a diventare una seconda alta stagione. Sabrina Mangia racconta gli investimenti nell’horror e la sfida di conquistare un pubblico a cui il semplice spavento non basta più

Dietro a mostri e scenografie c’è una strategia precisa: fare dell’autunno una vera e propria seconda alta stagione, capace di richiamare visitatori anche a ombrelloni chiusi. Per Mirabilandia, Halloween è ormai una scommessa fondamentale, che pesa ancora di più dopo un’estate segnata da temperature estreme.

“La stagione è andata molto bene alla fine, nonostante tempo e clima non siano stati proprio dei più favorevoli”– spiega Sabrina Mangia, CEO e amministratrice delegata di Mirabilandia. “Abbiamo avuto delle enormi ondate di calore, come tutti sappiamo, a giugno e ad agosto. Il parco acquatico chiaramente è stato preso d'assalto. Il parco di Mirabilandia è andato bene, però sicuramente il caldo non aiuta. Ma siamo assolutamente soddisfatti della stagione estiva. Mirabilandia è sempre una destinazione turistica nazionale molto importante per il territorio, per cui non ci possiamo assolutamente lamentare, siamo molto soddisfatti”.

Le variabili meteo pesano su un’impresa di grandi dimensioni, che vive soprattutto all'aperto. In questo quadro, ottobre assume ancora più peso. Settimane di eventi, un budget concentrato su attrazioni horror e una macchina organizzativa che parte molto prima dell’arrivo delle zucche. “Fortunatamente abbiamo un prodotto che è unico nel suo genere in un parco divertimenti e riconosciuto a livello europeo, quindi direi che è il momento più atteso della stagione. Per cui lavoriamo veramente un anno per l'altro: finita una stagione cominciamo già a pensare a cosa fare all'Halloween dell'anno dopo, perché fortunatamente dal 2010 in cui abbiamo iniziato ogni anno è cresciuto sempre di più ed è diventato un prodotto, un must della nostra stagione”.

Ma quanto vale Halloween per Mirabilandia in termini di investimenti e forza lavoro? “Halloween quest'anno ad esempio è molto importante perché è stato l'anno in cui abbiamo lanciato la nostra novità Paranormal Activities - Next of Kin, che è una nuova casa dell'orrore, e quindi tutti i nostri investimenti sono andati lì. Per cui molto spesso un parco come Mirabilandia, come anche altri parchi, decidono di investire solo sul prodotto Halloween. Noi quest'anno abbiamo deciso di fare questo, quindi abbiamo un palinsesto show totalmente rinnovato, ma anche appunto questa novità che è unica nel suo genere, unica in Italia. Quindi gli investimenti sono andati lì, sono concentrati lì, per cui vale tantissimo”.

La vera partita è conquistare un pubblico abituato agli effetti speciali del cinema e ai videogiochi. Come sorprendere chi conosce già tutti i trucchi? “Bisogna fare un salto di qualità, quindi bisogna pensare sempre di fare delle esperienze immersive, ed è proprio quello che abbiamo cercato con la novità di quest'anno Paranormal Activities. Le persone non cercano più il semplice spavento, bisogna lavorare, entrare nella testa delle persone a livello proprio psicologico, perché altrimenti il singolo spavento non basta più. Noi abbiamo un team dedicato a questo che è sempre alla ricerca degli ultimi trend, di che cosa piace di più alle persone, guardando quello che succede nei film, quello che succede nella vita reale, si cerca poi di trovare la giusta soluzione da mettere a terra in un parco di divertimenti, che non sempre è facile”.

La scommessa riguarda anche il territorio: richiamare turisti in autunno significa offrire agli alberghi un’occasione per prolungare le aperture. Il 30 ottobre il parco punta anche sulla notte, con una serata straordinaria fino all’una. Ma a chi organizza il brivido, che cosa fa paura? “A me tutto! I ragazzi lo sanno, sanno che con me vincono facile. Io mi spavento con niente.”

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