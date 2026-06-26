EMILIA ROMAGNA Il Canale Emiliano Romagnolo (Cer) in 'pre-allarme' per la siccità La portata del Po è in calo tra il 70% e il 90% rispetto alle medie storiche attese per il mese di giugno

Il Canale Emiliano Romagnolo (Cer) in 'pre-allarme' per la siccità.

Il Canale Emiliano Romagnolo (Cer), opera idraulica strategica per l'irrigazione - lunga 135 chilometri - che preleva acqua dal fiume Po nel Ferrarese e la distribuisce lungo tutta la pianura emiliano-romagnola, attraversando le province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, è in una situazione di "pre-allarme", considerando l'avanzata di un quadro di siccità. Lo comunica il consorzio Cer sottolineando le "pesanti ripercussioni" nelle aree del comprensorio del ciclone africano che sta arroventando in particolare la pianura padana.

"In questo momento - spiega Raffaella Zucaro, direttrice generale del Cer e coordinatrice di Anbi Emilia Romagna - all'impianto Palantone di Bondeno si registrano 3,03 metri di quota del grande fiume, con una portata alla stazione di monitoraggio di Pontelagoscuro di 304 metri cubi al secondo, contro una media del mese scorso di 588 mc/s e una media storica 1991-2020 sullo stesso periodo di 1568 mc/s".

Si parla di una riduzione stimata della portata del Po rispetto alle medie storiche attese per il mese di giugno tra il 70% e il 90%. Di qui lo stato di "pre-allarme". Incessante, sottolinea il consorzio, il confronto col mondo agricolo. "Nell'anno della siccità record 2022 - ha ricordato il presidente del Cer, Nicola Dalmonte - con una manovra provvidenziale mediante l'impiego una pompa mobile, lo staff del Cer riuscì a garantire in extremis l'approvvigionamento idrico nonostante le evidenti difficoltà tecniche di pompaggio; ma oggi l'importante opera di riammodernamento e ri-funzionalizzazione dell'impianto stesso, completata dalla governance in tempi utili, consente alle nuove e tecnologicamente avanzate 4 pompe KSB di funzionare fino a quote minime di circa 2 metri sul livello del mare: al di sotto delle quali sarebbe impossibile prelevare risorsa.

Con il Grande Fiume a livelli inferiori ai 2 metri, la situazione sarebbe catastrofica e lo stop al funzionamento arriverebbe da protocollo". Oggi l'impianto Palantone fornisce 47 mc/s su 16 ore e 20 mc/s sulle restanti 6 ore notturne, e questo consente di mantenere i prelievi attuali a ritmi straordinari, a causa delle temperature sopra la media fino alla fine del mese.

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