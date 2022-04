Il candidato sindaco Stefano Caldari apre la campagna elettorale sotto lo slogan #generazionericcione

“Vinceremo queste elezioni e realizzeremo la Riccione che tutti sogniamo”, così Stefano Caldari, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, apre ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. Un percorso iniziato nel 2014 con un progetto, una visione di città ben precisa: “Con il Sindaco in carica Tosi – ricorda - abbiamo dovuto rompere un sistema che andava avanti da anni. Ora l'obiettivo è quello di innovare nella continuità”.

In tanti a dare il loro appoggio all'attuale Assessore al Turismo e Sport. Sul palco anche i rappresentanti delle liste a sostegno: oltre a Renata Tosi, Stefano Paolini per Fratelli d’Italia, Ivano Batani di Forza Italia e la parlamentare Elena Raffaelli per la Lega. Lanciato infine lo slogan della giornata e della campagna elettorale, #generazionericcione: l'impegno per i giovani di domani che assume da adesso maggiore significato. “Tra pochi mesi – annuncia – diventerò babbo”.

Nel video l'intervista a Stefano Caldari, candidato sindaco di Riccione