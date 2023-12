UNESCO Il Canto lirico italiano è patrimonio dell'umanità

Il Canto lirico italiano è patrimonio dell'umanità.

Il Comitato per il Patrimonio immateriale dell'Unesco, ha appena proclamato la pratica del canto lirico italiano a elemento del patrimonio immateriale dell'umanità. La proclamazione è avvenuta per acclamazione in occasione della riunione dei paesi membri del Comitato in Botswana.

