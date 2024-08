Il cardinale Zuppi: "L'arte della vita è la riparazione"

Fresco di udienza con Papa Francesco, ieri in Vaticano, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, arriva al Meeting per il suo dialogo con Wael Farouq, professore di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica, improntato su “Educare alla conciliazione”. “Attualmente c'è pochissima conciliazione – ha esordito Zuppi – i conflitti durano anni, proprio perché non cerchiamo l'essenziale”, aggiunge, riferendosi al titolo del Meeting di quest'anno. “C'è invece una fortissima educazione all'odio – continua – e rischiamo di lasciare solo rifiuti tossici a chi verrà dopo”. La giustizia come vendetta, dice, produce ulteriore inimicizia, invece non c'è giustizia senza perdono. La riparazione, prosegue, è l'arte di Dio. Odiare è una vitaccia, conclude, il male ci intossica senza che ce ne rendiamo conto. Abbiamo poca speranza, l'abbiamo resa utopia.