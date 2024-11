Il caso di Pierina Paganelli e il video della farmacia: i dettagli dell'esperimento probatorio

Nel video le interviste a Nunzia Barzan (avvocata di Manuela Bianchi) e Davide Barzan (consulente di Manuela Bianchi)

Ripetere alla perfezione – con luci, persone e oggetti – il video della cam 3 della farmacia San Martino, in via del Ciclamino a Rimini, che la notte del 3 ottobre 2023 ha ripreso ignoto 1, per l'accusa responsabile dell'omicidio di Pierina Paganelli. Questo l'incidente probatorio iniziato ieri, con il sopralluogo di tutti i periti delle parti coinvolte, il pm Daniele Paci, il gip Vinicio Cantarini e la polizia.

"Si tratta della messa in opera dello stato dei luoghi - spiega Nunzia Barzan, avvocata di Manuela Bianchi - per com'erano e per come devono essere poi all'avvio dell'esperimento. Quindi c'è stato un riposizionamento di questi cartoni, per ricreare quel luogo, anche con le luci".

"L'incidente probatorio si può fare - afferma Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi - , quindi rimaniamo in attesa della seconda fase, che verosimilmente avverrà entro la metà di dicembre. Abbiamo fatto delle prove tecniche con la telecamera, anche con gli infrarossi, per verificare effettivamente lo stato dei luoghi di quella sera del 3 ottobre del 2023. Poi abbiamo scoperto che i due lampioni, quelli rotondi, sono uguali a quelli di quella sera; le altre luci invece verranno modificate".

La partecipazione di Dassilva all'esperimento giudiziale è stata confermata dal suo legale. Lui ed Emanuele Neri, condomino riconosciutosi nel video di quella sera, verranno fatti sfilare sotto la stessa telecamera. Entro 60 giorni l'analisi e le comparazioni dei video, che confermerà o distruggerà la prova regina contro il 34enne senegalese. E' un all in per gli inquirenti, convinti della sua colpevolezza. Sperano di trovare il bandolo della matassa di una vicenda intrigatissima, in cui sono coinvolti familiari, amanti, amici e vicini. Uno dei casi più difficili degli ultimi anni a Rimini. In un frame la possibile svolta.

