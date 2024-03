Il caso dossieraggi in commissione Antimafia, Melillo: "Striano non ha agito da solo"

Ha parlato di “brutto clima, che preoccupa, soprattutto nell'anno del G7” la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha incontrato a Palazzo Chigi i sindacati di polizia, dopo aver definito “ingiusta la sistematica campagna di denigrazione” nei confronti delle forze dell'ordine. Il governo avrebbe dato disponibilità di Daspo anche per gli autori di atti violenti durante le manifestazioni.

Il caso dossieraggi tiene ancora banco tra i partiti politici, ieri è durata cinque ore l'audizione del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in commissione Antimafia, dove ha riferito che le azioni di Pasquale Striano, il finanziere accusato di oltre ottocento accessi abusivi in cui spiava politici e vip, ma non solo, difficilmente possono essere individuali.

Oggi in commissione Antimafia è atteso il Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone che coordina l'inchiesta. Il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini ha subito cavalcato le parole del Procuratore Melillo.

Nel video la posizione del ministro Matteo Salvini