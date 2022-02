Il Cdm approva la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: stop alle porte girevoli

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la riforma del Csm e della giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli: mai più magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali e incarichi politici contemporaneamente, anche se in territori diversi. Il divieto vale per tutte le cariche elettive, nazionali e locali, e per gli incarichi di governo a tutti i livelli. 'C'è stata una discussione ricchissima e condivisa in Cdm e con i partiti', dice Draghi che punta al via libera del Parlamento, senza porre la fiducia, prima dell'elezione del prossimo Csm.