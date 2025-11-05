Il centro per le famiglie di Rimini celebra i suoi 25 anni con due eventi

A Rimini il Centro per le Famiglie compie 25 anni e celebra questo importante traguardo con due appuntamenti dedicati a genitori, operatori e cittadinanza. Nato nel 2000, il Centro è diventato nel tempo un punto di riferimento stabile per mamme, papà, bambini e adolescenti, accompagnandoli nei passaggi più delicati della vita familiare.

Dalla sua apertura ha accolto circa 85mila persone e nel solo 2024 ha registrato oltre 9.000 accessi. Un presidio che continua a crescere, costruendo comunità e sostegno attorno alle famiglie.

"La scuola e la famiglia - commenta Kristian Gianfreda, assessore comunale alle politiche sociali - devono il più possibile lavorare insieme, ovviamente. Il Comune ha il compito difficilissimo di coordinare un percorso che alcune volte è conflittuale, alcune volte invece c'è totale abbandono e indifferenza, sia da una parte che dall'altra. Quindi sono temi che vanno visti da vicino e ci sono ancora molti passi da fare".

Tornando agli eventi. Si parte l’8 novembre con la conferenza “Meglio veri che perfetti” dello scrittore e insegnante Enrico Galiano, che parlerà di educazione, relazioni e della bellezza della genitorialità imperfetta. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà al Centro Congressi Sgr.

Il 12 novembre, invece, spazio al confronto tra esperti con il convegno “Riconoscere risorse, sostenere relazioni”, in programma al Cinema Teatro Tiberio: una giornata rivolta ad operatori, associazioni e genitori, dedicata ai temi della neogenitorialità, del conflitto familiare e dell’adolescenza.

"Abbiamo un 10% in più di papà che frequentano i nostri servizi - spiega Elena Nati, coordinatrice area famiglia della cooperativa Il Millepiedi -. Noi non diamo ricette ma aiutiamo i genitori a ragionare su quello che è lo stile educativo della loro famiglia, per essere il più aderenti possibile e anche efficaci. Divieti e regole troppo rigide, se poi non ti appartengono, non li riesci a mantenere in casa, non sono efficaci su tuo figlio".

