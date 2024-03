REGIONALI Il centrodestra si conferma in Abruzzo, Marsilio al 53,5% Delusi Pd e M5S che sottolineano l'astensionismo

"Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro". Così Marco Marsilio in nottata ha commentato i risultati delle regionali in Abruzzo che lo vedono ampiamente avanti sullo sfidante del Pd-M5S Luciano D'Amico. Quando mancano una manciata di sezioni ancora da scrutinare, Marsilio è al 53,5%, contro il 46,4% del suo avversario. Fratelli d'Italia il partito più votato col 24%, davanti a Pd (20%) e Forza Italia (13,2%).

"Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo - ha detto Marsilio -, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell'Itala". Pd e Movimento 5 Stelle delusi sottolineano l'astensionismo al voto. "Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato".

Esulta anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che su X posta: “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano”.

